Молодежь Подмосковья пригласили на благотворительный кадетский бал

Фото: День Победы в Центральном парке "Патриот". Кадетский бал / Медиасток.рф

В Москве 10 декабря пройдет X Международный кремлевский благотворительный кадетский бал. Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к масштабному мероприятию.

Бал, который приурочат к Году защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проведут в поддержку участников специальной военной операции.

Ранее президент России Владимир Владимирович Путин поддержал проект и отметил его важную роль в воспитании подрастающего поколения.

Глава государства в приветственном слове участникам подчеркнул, что проведение бала служит «сбережению замечательных традиций кадетского братства, укреплению связи времен и поколений, преемственности патриотических идеалов и ценностей, которыми по праву славится наша страна».

Кроме того, мероприятие способствует расширению культурных и дружеских связей среди молодежи и развитию гуманитарного сотрудничества между странами.

Кадетский бал проводят в столице России с 2016 года. Мероприятие объединяет молодых людей в возрасте от 14 до 23 лет.