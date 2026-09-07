Молодежь Подмосковья пригласили на акцию «Избирательный диктант» 10 сентября

Подмосковье 10 сентября присоединится к всероссийской просветительской акции «Избирательный диктант», посвященной избирательному праву и культуре участия в выборах. О проведении мероприятия в регионе рассказали в Московской областной думе.

Подмосковье вошло в число 18 российских регионов, где проведут диктант. В акции смогут участвовать молодые люди из всех городских округов региона — как очно, так и онлайн.

«Впервые вместе с коллегами из молодежных парламентов регионов ЦФО проведем „Избирательный диктант“. В Московской области к акции подключатся все муниципалитеты. Присоединиться можно будет как на очных площадках, так и онлайн», — рассказала председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова.

Участникам предложат проверить знания об устройстве избирательной системы, порядке голосования и правах избирателей, а также узнать о возможностях участия молодежи в избирательном процессе.

«Хотим, чтобы диктант стал ежегодным и помогал молодым людям лучше понимать выборы и осознанно участвовать в жизни страны», — подчеркнула Татьяна Некрасова.

Главной площадкой Подмосковья станет молодежный центр в Электростали. Адреса других очных площадок опубликует Молодежный парламент Московской области в своей группе во «ВКонтакте». Пройти диктант дистанционно можно будет на официальном сайте акции.