Всероссийский фестиваль «Место встречи — Выборг» продлится с 19 февраля до 31 декабря. В нем могут принять участие молодые люди из Подмосковья.

Фестиваль направлен на создание коммуникационной среды для поддержки молодежных инициатив и повышение навыков проектной деятельности. Принять в нем участие могут команды от трех до семи человек из ребят от 14 до 35 лет. Это школьники, студенты и молодые специалисты, а также их наставники.

Участников ждут просветительский онлайн-марафон, работа над социальными проектами, новые знакомства и поддержка экспертов.

Прием заявок продлится до 27 марта. Узнать больше о событии можно по ссылке.