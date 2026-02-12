Молодежь Подмосковья пригласили на онлайн-соревнование по кибербезопасности

Школьников и студентов от 14 лет пригласили на индивидуальные онлайн-соревнования по информационной безопасности «Герои Кодекса». Они смогут проявить себя среди ребят со всей страны.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, соревнования дадут возможность шокльникам и студентам испытать свои силы в решении CTF-задач разных уровней сложности, а также поваысить квалификацию в области информационной безопасности.

«Участникам предстоит решать задачи различных категорий, зарабатывать баллы и подниматься в рейтинге. Конкурс подходит для любого уровня подготовки: от новичка до опытного профессионала», — рассказали в ведомстве.

Соревнования пройдут 22 февраля. Зарегистрироваться можно по ссылке.