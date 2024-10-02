Бесплатный мастер-класс по плетению из бисера пройдет в Лобне 2 октября

Занятие по обучению жителей Лобни бисероплетению состоится 2 октября в Центре детских и молодежных инициатив «Шанс». Вход на мастер-класс будет свободным.

Сегодня в лобненском Центре детских и молодежных инициатив «Шанс» проведут бесплатный мастер-класс по бисероплетению. Участники смогут своими руками создать осеннюю поделку - дерево рябины.

Все желающие смогут сделать своими руками осеннюю поделку в виде дерева рябины. Опытный наставник поделится секретами мастерства и поможет добиться совершенства изделия.

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