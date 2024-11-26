Кинопродюсер Илья Баучурин провел мастер-класс для молодежи в Лобне

Юные жители Лобни пообщались с продюсером и сценаристом, который рассказал о своем пути к успеху. Встреча прошла в рамках проекта «Мы — будущее. Сила смыслов», организованного Министерством информации и молодежной политики Подмосковья.

Молодежь города смогла пообщаться с Ильей Баучуриным — кинопродюсером, сценаристом и генеральным директором «Москонцерта». Он также является сооснователем кинотелевизионной студии «Главкино». Баучурин поделился с участниками встречи историей своей жизни, рассказал о карьере в киноиндустрии и телевидении. Важной частью его выступления стали советы по волонтерской деятельности. Илья активно посещает зону проведения специальной военной операции и уверен, что волонтерство — это не только помощь нуждающимся, но и путь к личностному росту.

Проект «Мы — будущее. Сила смыслов» направлен на развитие молодежи Подмосковья, организуя встречи с ведущими экспертами и личностями, которые могут вдохновить и дать полезные советы. Это возможность для молодых людей узнать о различных сферах жизни и получить важные практические знания.

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