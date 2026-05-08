Молодежь Коломны присоединилась к всероссийской акции «Наследники Победы»

Волонтеры Подмосковья совместно со студентами колледжа «Коломна» в среду, 6 мая, провели масштабный флешмоб. В рамках всероссийской акции «Наследники Победы», приуроченной к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, участники патриотического флешмоба выстроились в слово «Победа» в цветах российского триколора.

Как рассказали в колледже «Коломна», в патриотической акции единовременно приняли участие 300 молодых людей.

«Этот флешмоб символизирует преемственность поколений и глубокую связь времен. Мероприятие объединило участников вокруг важной цели — сохранить память о героях и событиях великой Победы. Спасибо всем активным юношам и девушкам, кто стал частью этой важной акции», — рассказали организаторы акции.

Отметим, что красочные флешмобы ко Дню Победы в колледже «Коломна» становятся доброй традицией. Так, год назад учащиеся колледжа накануне 9 Мая выстраивались в цифры «80» — в честь 80-й годовщины Победы.