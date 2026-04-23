Молодежь Коломны и Озер привела в порядок памятники и воинские захоронения

В Коломне и Озерах активисты, представители молодежных организаций, волонтеры и неравнодушные жители приводят в порядок памятники, воинские захоронения и другие мемориальные места. Большая весенняя уборка — не только центральных мемориалов, но и небольших памятных знаков в сельских населенных пунктах городского округа Коломна — прошла в среду, 22 апреля.

Всего в муниципалитете насчитывается 154 памятника и бюста, посвященных героям Великой Отечественной войны. Парни и девушки убрали территорию, обновили элементы благоустройства и почтили память павших.

«Такие акции — это не просто уборка, а дань уважения тем, кто отстоял свободу нашей страны. Пока мы помним и поддерживаем в порядке мемориалы, жива связь поколений», — отметили организаторы.

Напомним, что уже в эту субботу, 25 апреля, городской округ Коломна присоединится к всероссийскому субботнику. Стать участником доброго дела может каждый. Грабли, перчатки и мешки для мусора выдадут всем, кто присоединится к командам чистоты.