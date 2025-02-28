Молодежь из Воскресенска поучаствовала в областном форуме госслужащих

Молодежь из Воскресенска приняла участие в специальном молодежном форуме Московской области «На государственной службе». Мероприятие провели Министерство информации и молодежной политики Подмосковья и прокуратура.

Молодежный форум государственный служащих — часть флагманского межрегионального молодежного события Подмосковья «Мы — Россия».

«В этом зале очень разные молодые люди, которые приняли решение работать, служить стране, нашему Подмосковью. Люди благородных профессий, которые обеспечивают безопасность движения, — те, кто спасают, внимательно сопровождают все, что связано с соблюдением закона: юристы, муниципальные служащие, сотрудники полиции. Ключевая цель этого мероприятия — познакомиться с вами, попросить спикеров рассказать о ценностях, принципах, целях и задачах нашей работы», — приветствовал участников губернатор Андрей Воробьев.

Спикерами стали философ и политолог Александр Дугин, народный артист России, режиссер Никита Михалков, журналисты-пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус), заместитель генерального директора организации «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

Среди почетных гостей были выпускники программы «Время героев» — подполковник Владимир Горох и заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона, майор Кирилл Лосунчуков.

В конце выступили Александр Скляр, Сергей Галанин, Вадим Самойлов и группа «Агата Кристи», Алексей Поддубный (Джанго) и группа «7Б».