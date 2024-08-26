Молодежь из Солнечногорска поучаствовала в проекте «Острый вопрос депутату»

Члены Молодежного парламента Солнечногорска встретились в председателем Совета депутатов округа Мариной Веремеенко в рамках проекта «Острый вопрос депутату». Местом встречи было выбрано Патриаршее подворье в деревне Исаково.

К мероприятию также присоединились активисты «Движения Первых» и Молодежного центра «Подсолнух». Участникам провели экскурсию по храмовому комплексу святителя Алексия, показали хранящиеся реликвии и иконы XVIII–XIX веков и дали попробовать позвонить в колокола.

Цель проекта «Острый вопрос депутату» — создать новый формат взаимодействия молодежи с представителями власти. Это событие стало первым в своем роде для городского округа.

«После в душевной атмосфере за чашкой чая обсудили вопросы, которые больше всего интересовали ребят. Вопросы были самые разные, начиная с того, какое любимое блюдо готовила моя бабушка и есть ли у меня домашние животные, и заканчивая тем, перспективно ли развитие сельского хозяйства в нашем округе», — отметила Марина Веремеенко.