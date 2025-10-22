Молодежь из Подольска приняла участие в донорской акции

В Подольске в ходе ежегодной акции «Стань донором крови» более 40 неравнодушных молодых людей сдали более 17 литров крови. К инициативе присоединились студенты и преподаватели подольских учреждений профессионального образования, активисты молодежных общественных организаций округа и активисты движения «Волонтеры Подмосковья».

Участников акции принимали в подольском подразделении Московского областного центра крови с паспортом, СНИЛСом и готовностью сделать доброе дело.

«У меня нет никаких противопоказаний. Захотел принять участие в акции, потому что всегда приятно сделать полезное и доброе дело», — сказал студент четвертого курса Технико-экономического колледжа Кирилл Скворцов.

Каждый донор после процедуры получил денежную компенсацию на питание и освобождение от занятий для восстановления сил. Это уже третья акция в Подольске в текущем году, две прошли весной, а третья — этой осенью.

Присоединиться к «Донорам Подмосковья» могут все желающие, актуальную информацию размещают по ссылке.