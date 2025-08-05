Молодежь из Подмосковья стала призером национального творческого чемпионата

Завершился V Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters — крупное событие для молодых талантов, где они могли показать свои способности в искусстве и креативных направлениях. Как сообщили в Минобразования Московской области, школьники из Ногинска, Серпухова и Реутова заняли призовые места в разных творческих номинациях, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

Представители Подмосковья работали над мультимедийными и анимационными проектами на тему «Быть человеком», раскрывая ее через свои идеи и креативный подход. Работы оценивало жюри, в составе которого были ведущие представители креативной индустрии России.

В этом году участие в чемпионате приняли почти шесть тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Абсолютным победителем стал Кирилл Чеботарь — выпускник Центра образования «Богородский» из Ногинска. Он занял первое место в номинации «Клипмейкер» и получил золото в командном зачете за проект «Ветер». Ученик школы № 7 из Серпухова Владимир Сафонов взял серебро в номинации «3D-дизайнер», а Мария Нерсесян из школы № 5 в Реутове получила бронзу в категории «Композитор популярной музыки».

Все победители и призеры получили денежные сертификаты на обучение и покупку профессионального оборудования. Кроме того, у них появится возможность пройти стажировку в «Артеке» и продолжить развивать свои таланты под руководством опытных наставников.