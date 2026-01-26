Молодежь из Подмосковья пригласили стать амбассадорами проекта «Таврида.АРТ»

Активную молодежь из Подмосковья пригласили на проект «Амбассадоры Тавриды». Кандидаты будут представлять его в своих городах в качестве наставников, помогая раскрывать юные таланты.

Проект направлен на развитие творческого и культурного потенциала молодежи. Его реализуют в рамках арт-кластера «Таврида» для молодых деятелей культуры и искусства.

Лучшие кандидаты в амбассадоры будут представлять проект в своем регионе, привлекать творческую молодежь и привлекать арт-кластер.

«Статусом амбассадора молодые люди наделяются на год. За это время они проходят многомодульную образовательную программу: усиливают коммуникативные навыки и компетенции в медиасфере, узнают, как устроен арт-кластер „Таврида“ и обзаводятся новыми связями», — сказал руководитель проекта Аким Рудаков.

Зарегистрироваться как участник можно до 1 февраля по ссылке. Лучших кандидатов пригласят в академию. Творческих индустрий «Меганом» в марте этого года.