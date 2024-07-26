Молодежь из Подмосковья пригласили на конкурс законотворческих инициатив

По словам председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой, это хорошая возможность для ребят проявить себя, поучаствовать в законотворчестве и продолжить дело Максима Роганова.

«Приглашаем всех молодых и амбициозных граждан принять активное участие в этом конкурсе», — добавила Самединова.

К участию в конкурсе приглашают молодых людей от 14 лет. Ребятам надо представить творческое исследование, которое содержит проблему и пути ее решения. Направления могут быть разными: физкультура, экономика, IT и многие другие. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

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