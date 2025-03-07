Молодежь из Подмосковья пригласили на конкурс идей для стартапов по развитию сел

Новый проект для поддержки молодых предпринимателей в сельском хозяйстве запустят в Подмосковье. В его рамках состоится конкурс по бизнес-планированию, в котором смогут поучаствовать студенты и специалисты, стремящиеся развивать аграрный сектор.

Проект «Молодые предприниматели села» запустят Российский союз сельской молодежи и Федеральное агентство по делам молодежи. Принять в нем участие могут жители от 18 до 35 лет. Это школьники, студенты, молодые предприниматели и специалисты, рассказали в региональном Минсельхозпроде.

Участники разработают идеи для стартапов в области фермерства, переработки сельхозпродукции, народных промыслов, сельского туризма и торговли. Они также посоревнуются в номинации «Свободное направление».

В ведомстве добавили, что лучшие проекты оценят высококвалифицированные эксперты и бизнес-наставники. Победители получат дипломы и подарки, а все участники смогут пройти курс «Сельский стартап».

Зарегистрироваться на конкурс можно по ссылке.