Молодежь из Подмосковья пригласили на фестиваль «Таврида.Арт» в Крыму

Фестиваль «Таврида.АРТ», посвященный молодому многонациональному искусству, пройдет с 1 по 3 августа в бухте Капсель под Судаком. Мероприятие соберет одаренных артистов и заинтересованных гостей из разных уголков России. Подать заявку пригласили и жителей Подмосковья. Регистрация и выполнение творческого задания доступны до 15 июня.

За три насыщенных дня фестиваля гости смогут посетить свыше 300 событий — от музыкальных концертов и театрализованных представлений до показов кинофильмов и уличных перформансов. Дополнительно будет организована площадка «АРТ-ЭКСПО», где участники из регионов представят собственные уникальные культурные проекты и кулинарные шедевры. Об этом передали в Министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.

«Уверена, что наш стенд станет площадкой для новых знакомств, обмена опытом и рождения интересных идей. Мы хотим показать все многообразие и красоту нашей области, все то, что делает ее особенной, все то, за что мы ее любим. Узнав Подмосковье поближе, каждый сможет сказать: „Подмосковье — это любовь!“ — рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фестиваль развернется на огромной живописной площадке площадью 250 гектаров с пятью сценами, где пройдут яркие шоу и выступления звездных артистов.