Молодежь из Одинцова примет участие в конкурсе «Герои Победы»

Попробовать свои силы в творческом конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в Центральном федеральном округе. Также смогут присоединиться жители Одинцовского городского округа.

Инициатива направлена на сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма и вовлечение молодежи в социально-значимую творческую деятельность. Конкурс проводится по двум номинациям: «Нейрограффити» — эскизы, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта, и «Традиционное граффити» — эскизы, выполненные в классических техниках изобразительного искусства.

Тематика эскизов в обеих номинациях — изображение вклада городов Центрального федерального округа в Победу в Великой Отечественной войне, героев Великой Отечественной войны или современных героев, символизирующих преемственность поколений. Муралы должны быть адаптированы для нанесения на уличные поверхности.