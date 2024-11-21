Сегодня 16:18 Молодежь из Лосино-Петровского поучаствовала в областной медиашколе Фото: МЦ Движение г.о. Лосино-Петровский
Делегация из Лосино-Петровского приняли участие в форуме «Медиашкола Подмосковья» с 17 по 21 ноября. Они прослушали лекции и узнали о современных трендах от профессионалов в этой сфере.
«Медиашкола Подмосковья» объединяет активистов, которые увлечены современной журналистикой. Ребята посетили обучения и обменялись опытом, приняли участие в мастер-классах от профессионалов, узнали актуальные тренды и познакомились с единомышленникам.
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