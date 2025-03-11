Молодежь из Лобни совершила миссионерскую поездку в Архангельск

Гости из Лобни посетили Архангельск и его окрестности. Они встретились с митрополитом Архангельским и Холмогорским Корнилием, который благословил ребят и подарил икону «Собор святых Архангельской митрополии».

Молодые люди побывали в освященном в 2022 году Михайло-Архангельском кафедральном соборе, храмах Успения Пресвятой Богородицы и Святителя Николая Чудотворца и других знаковых местах. Гости осмотрели разрушенный Рождественский храм в деревне Куя и музей под открытым небом на острове Мудьюг.

Кроме того, состоялась встреча с православной молодежью Поморья. В знак дружбы руководитель отдела по делам молодежи Архангельской епархии иерей Андрей Слиняков вручил иерею Кириллу памятный подарок — толстовку-худи с логотипом организации.