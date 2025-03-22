Молодежь из Химок примет участие в квизе к 80-летию Победы 19 и 20 апреля

Жители городского округа Химки в возрасте от 14 до 23 лет могут стать участниками тематического квиз-турнира «80 лет Победы». Мероприятие пройдет онлайн с 19 по 20 апреля.

Платформа будет доступна сутки: с 08:00 19 апреля до 08:00 20 апреля по ссылке, которую разошлют участникам за день до старта. Задания можно выполнять в любое время. Обычно участники проходят квиз примерно за пять часов. Интеллектуальное состязание поможет ребятам развить навыки самостоятельного поиска информации и критического мышления. Результаты турнира огласят 24 апреля, победителям и призерам вручат кубки и дипломы.

Чтобы принять участие в квизе, необходимо до 12:00 18 апреля пройти регистрацию по ссылке. Подробную информацию можно найти на сайте.

Турнир организуют для повышения уровня знаний учащихся и расширения их кругозора, а также для формирования у молодежи гордости за историю страны.