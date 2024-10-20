Молодежь из Химок поучаствовала в игре к годовщине Крымской войны

Интеллектуальная игра «Сильные духом» прошла в клубе «Активное долголетие» в Химках. В ней поучаствовала активная молодежь округа. Ребята отвечали на вопросы, касающиеся темы истории.

Мероприятие посвятили годовщине начала Крымской войны. Его провел руководитель музея боевой и воинской славы школы № 30 Александр Титенок.

«Крымская война продемонстрировала героизм русских солдат и офицеров. Севастопольская оборона стала символом мужества и стойкости нашего народа», — сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

В интеллектуальной игре за победу боролись три команды: «Молодежь Химки», «Школа Флагман» и «Волонтеры Подмосковья», ставшие лучшими в этой битве.

«Интерактивные уроки истории — это эффективный способ изучения прошлого. Игровой формат делает обучение более увлекательным и запоминающимся, способствует развитию критического мышления и коммуникативных навыков», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Отметим, что игра прошла в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений», цель которого укреплять связи между поколениями, передавать опыт и знания от старших к младшим.

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