Молодежь из Балашихи побывала на встрече с космонавтом и олимпийской чемпионкой

Специалисты молодежного центра «Новый свет» приняли участие в профориентационном форуме «Ключ на старт», приуроченном ко Дню космонавтики. Мероприятие стало важной платформой для презентации национального проекта «Молодежь и дети», в рамках которого выступили представители науки, бизнеса, государственной службы, культуры и спорта.

Форум открыл российский космонавт Олег Артемьев, поделившийся опытом космических полетов и призвавший молодежь подавать заявки в отряд космонавтов. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о роли дисциплины в достижении успеха, а хоккеист Илья Ковальчук вдохновил участников на занятия спортом.

Ключевым моментом форума стала церемония открытия пятого сезона международной премии «Мы вместе». Мероприятие завершилось концертной программой с участием известных исполнителей, таких как Татьяна Куртукова и группа «Пицца».

«В рамках нацпроекта „Молодежь и дети“, запущенного по инициативе президента России, мы ставим перед собой задачу вовлечь в добровольческую деятельность до 45% молодых россиян и убеждены, что эти цели будут достигнуты», — отметил глава Росмолодежи Григорий Гуров.

«Мы вместе» — международный форум, объединяющий усилия государства, бизнеса и гражданского общества для развития добровольчества, благотворительности и повышения эффективности помощи людям.