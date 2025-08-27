Молодежь Балашихи проверила знания о флаге на квизе от «Единой России»

В Балашихе прошел интеллектуальный квиз, посвященный Дню российского флага, организованный в рамках партийного проекта «Молодежь 21 века» от «Единой России». Участники проверили свои знания о символике триколора, обсудили его историю, значение цветов и ключевые события, связанные с государственным флагом.

Проект «Молодежь 21 века» направлен на воспитание у молодежи уважения к культуре, истории и традициям страны, формируя активную гражданскую позицию.

«Проведение таких мероприятий способствует формированию у молодежи чувства гордости за свою страну, пониманию важности национальных символов и уважению к истории. Мы стремимся воспитать поколение, которое будет чтить традиции и стремиться к процветанию России», — сказал координатор партпроекта «Молодежь 21 века» Антон Орешков.

Квиз в Балашихе стал частью серии патриотических мероприятий, которые проходят в рамках проекта. Участники выразили желание продолжать принимать участие в подобных инициативах, чтобы еще больше узнать о своей стране и ее ценностях.