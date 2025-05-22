Молодежь Балашихи провела субботник на территории Детской школы искусств

В Балашихе активно реализуется всероссийская акция «Доброе дело», направленная на поддержку социальных проектов и улучшение городской среды. Активисты местного отделения «Молодой гвардии Единой России» откликнулись на просьбу сотрудников Детской школы искусств № 5 и провели работы по благоустройству прилегающей территории.

Молодогвардейцы занялись озеленением, обновили газоны и привели в порядок пространство вокруг школы, создав комфортные условия для учеников, педагогов и посетителей. Их усилия сделали территорию более эстетичной и уютной, что особенно важно для творческой атмосферы учреждения.

«Наша цель — сделать город красивее и комфортнее для всех», — рассказал руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Алексей Егоров.

Эта инициатива стала очередным примером того, как совместные усилия молодежи, представителей партии и активных жителей помогают решать значимые задачи. Благодаря таким проектам Балашиха становится все более привлекательным и удобным местом для жизни, а акция «Доброе дело» продолжает вдохновлять горожан на новые свершения.