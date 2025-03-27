Молодая семья в Воскресенске получила выплату за рождение третьего ребенка

Руслан Жураев стал первым ребенком в Подмосковье, появившимся на свет в 2025 году. А его родители первыми получили 300 тысяч рублей от регионального правительства за рождение третьего или последующих детей

Для семьи это стало огромным вкладом, который в совокупности с другими мерами социальной поддержки приближает главную мечту Жураевых. «Планы глобальные. Очень мечтаем о своем доме, чтобы всем хватило места, чтобы у каждого был свой уголок. Для многодетных семей сейчас гораздо больше поддержки. Я безумно благодарна. Это очень ценно и очень приятно», — поделилась многодетная мать Марина Жураева.

Московская область входит в пятерку регионов с самым большим количеством многодетных семей. И это неслучайно, ведь в Подмосковье, помимо федеральных программ социальной поддержки, действуют региональные: это выплаты на питание беременным женщинам и детям до трех лет, на школьную форму, бесплатное питание в образовательных учреждениях и подарки первоклассникам из малообеспеченных семей к началу учебного года, компенсация за путевки и билеты на отдых. Плюсом к этому идут льготы на проезд в общественном транспорте и субсидии на оплату услуг ЖКХ, бесплатные лекарства для детей до шести лет и бесплатное посещение музеев и выставок.