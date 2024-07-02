Молодая семья Тучиных из Егорьевска приобрела жилье по госпрограмме

У Тимура и Юлии двое детей. Долгое время Тучины снимали квартиру, но с появлением сына и дочки переезды стали особенно тяжелы, поэтому региональная субсидия стала хорошей поддержкой.

«Мы выбирали квартиру рядом с детским садом и школой. В купленной „двушке“ сделан частичный ремонт, поэтому сначала приведем все в порядок. Дети особенно ждут переезда. Рядом с домом есть парк с развлекательными и спортивными площадками, пруд с утками. Артему с Настей очень нравится наблюдать за ними, кормить их», — говорит Екатерина.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья отметили, что в 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» стала 271 семья. Подать заявку можно онлайн.

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