Молодая семья получила сертификат на покупку жилья в Можайском округе

В Можайском округе состоялось торжественное вручение свидетельства на получение жилищной выплаты молодой семье Масловых. Документ, гарантирующий финансирование в размере не менее 35% от стоимости будущего жилья, лично вручил первый заместитель главы округа Алексей Сперанский.

Мера поддержки была предоставлена в рамках программы для молодых семей. Супруги Алексей и Мария Масловы, воспитывающие дочь Ульяну и сына Марка, планируют направить выплату на приобретение квартиры в строящемся доме в Подмосковье, объединив ее с льготной «семейной ипотекой».

«Это значимый шаг к новому этапу в жизни вашей семьи. Желаю, чтобы все дальнейшие шаги до новоселья были радостными», — обратился к получателям Алексей Сперанский.

Как отметила Мария Маслова, сдача выбранного жилья запланирована на следующий год, что позволит семье вскоре отметить новоселье. «Когда мы только начинали задумываться о собственном жилье, это казалось чем-то невероятно сложным. Узнала про программу и решила попробовать. Как оказалось — не зря», — поделилась она.

Программа реализуется в рамках федеральной и региональной политики, направленной на обеспечение молодых семей доступным и комфортным жильем.