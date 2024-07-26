Молодая семья из Талдома приобрела жилье благодаря субсидии

Семья Гуржи из Талдомского городского округа начала ремонт в собственной двухкомнатной квартире. Приобрести квадратные метры им удалось с помощью подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище».

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что Дмитрий и Анастасия — молодые родители. Их сыну Марку в декабре исполнится год. По словам папы, они сторонники активного образа жизни.

«Я играю в футбол в местной команде. Выезжали в Дмитров, в Дубну. Жена любит волейбол. Когда отдыхаем, играем на природе, на пляже», — рассказал он.

Супруги снимали жилье. Узнав о мерах поддержки молодых семей в Подмосковье, Гуржи решили принять участие в подпрограмме. Вскоре им предстоит новоселье.

«Мы выбрали квартиру со свободной планировкой в новом доме. Ремонт хотим сделать в стиле лофт, чтобы можно было передать сыну. В принципе, сейчас все наши мысли только о ребенке. В этом плане дом — то, что надо. Есть лифт, жене удобно выходить с коляской. Рядом детсад с бассейном, тихий район», — говорит Дмитрий.

Подать заявку на участие в программе можно по ссылке uslugi.mosreg.ru/services/22760.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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