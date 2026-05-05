Молодая пара из Подмосковья создает авторские сыры

В поселке Поварово, расположенном под Солнечногорском, молодая пара Али и Амелия Камоловы занимается изготовлением сыров по авторским рецептам. Их продукция завоевала любовь местных жителей благодаря натуральным ингредиентам и высокому качеству.

Али начал заниматься сыроварением в 15 лет, помогая бабушке в горах, где она делала сыр из овечьего и козьего молока. Затем он работал в Голландии и Турции, учился у европейских мастеров. Вернувшись в Россию, решил делать европейские сорта сыра. Теперь покупатели знают его как мастера европейского сыра.

Сейчас в ассортименте мини-сыроварни от 20 до 30 видов сыра. Семья постоянно экспериментирует с добавками. Есть «Зиру-кумир» — пятикилограммовая Гауда, которая может вызревать до семи лет. Есть «Шамбала» — сыр с пажитником, который на вкус напоминает грецкий орех.

Ребята варят и традиционные сорта: классическую Гауду, Галлу без добавок, сыр с укропом и петрушкой, томатом, базиликом, тыквенными семечками, чеддер мраморный с красным вином. Из твердых — «швейцарский курьер» и пекарина «Романа» из овечьего молока.

«Ты, как сыровар, можешь придумать добавку, которой никто в мире не делал, и стать первым, — говорит Али Камолов. — Назад пути уже нет».

Амелия не отстает от мужа — создает вкуснейшие торты из мягкого сыра, который сварил муж. Летом семья готовит горячие блюда: пиццу из своих сыров, сырники из рикотты. Все — только свежее, из печи.

Покупателей вкусной продукции у Али и Амелии хватает. В планах — большой погреб и новые сорта.