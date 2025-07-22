Молодая мама из Лобни получила квартиру по соцпрограмме

Собственное жилье появилось у 19-летней жительницы Лобни Карины. Это стало возможным благодаря государственной программе.

Девушке вручили ключи в торжественной атмосфере. Квартиру она получила в рамках госпрограммы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В квартире выполнен качественный ремонт, есть вся нужная мебель и бытовая техника.

«Дорогая Карина, от всей души желаю тебе успеха и счастья! Пусть эта квартира станет для твоей семьи местом, где исполняются мечты», — поздравила девушку глава городского округа Лобная Анна Кротова.

Напомним, что новая мера поддержки действует в Подмосковье с 2023 года. Так, помимо получения готового жилья, дети-сироты могут выбрать денежный сертификат на покупку квартиры. В 2024 году альтернативный способ выбрали семь жителей Лобни.