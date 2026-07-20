Молодая мама из Красногорска поделилась опытом родов

Будущая мама Вероника Сергеева изначально планировала рожать в роддоме Зеленограда, но в последний момент выбрала Красногорский роддом. Это решение, как она признается, стало одним из лучших.

«Я представила, как ехать два часа со схватками, и поняла — нет. До Красногорска мне всего 15 минут», — вспоминает Вероника. Ее окончательно убедили отзывы других мам, которые она прочитала в тематических чатах и после просмотра онлайн-экскурсии по роддому.

По профессии Вероника медик, поэтому заранее прошла курсы подготовки к родам и тщательно изучила весь процесс. «Я каждый день говорила себе: “Легкие роды, без эпидуральной анестезии, все будет хорошо”. И, знаете, почти все так и получилось», — делится она. Молодая мама считает, что помогли подготовка, правильный настрой и доверие врачу, акушерке и мужу.

Первые схватки начались в три часа ночи дома, а уже к половине четвертого дня малышка появилась на свет. Сейчас молодая семья живет в семейной палате, где папа остается с новорожденной дочкой, пока мама общается с журналистами.

«Это невероятно удобно. После родов даже просто дойти до туалета бывает непросто, а когда рядом муж — он и поможет, и с малышкой побудет», — улыбается Вероника. Она рекомендует всем семейную палату и сохраняет оптимизм, несмотря на новый режим жизни.

«Главное, что она родилась здоровой и очень красивой. Когда я впервые ее увидела, подумала: “Какая же она симпатичная!” А дальше мы всему научимся вместе», — заключает молодая мама.