«Молодая гвардия» Подмосковья провела встречу по проекту «ПолитЗавод» в Коломне

Образовательная встреча проекта «ПолитЗавод» прошла в Коломне. Событие организовали в арт-пространстве «Патефонка». Там собрались активисты и будущие политики из разных муниципалитетов Подмосковья, сообщили в пресс-службе «Молодой гвардии» Подмосковья.

«Молодое поколение — это основа будущего Подмосковья и всей страны. Партия „Единая Россия“ нацелена на подготовку квалифицированных лидеров, способных принимать взвешенные решения и эффективно работать на благо территории», — подчеркнул председатель Совета депутатов Коломны Николай Братушков.

Выступали перед ребятами спикеры, прошедшие обучение в Высшей партийной школе. Они обозначили современные вызовы. Например, специалист по антикризисному управлению Александр Горбик, презентовал идеи о восстановлении государств после конфликтов, а предприниматель и эксперт по нейросетям Екатерина Жукова рассказала, как создать и развивать личный бренд, используя новые технологии и ИИ.

«Самое ценное на встрече — практическая часть. В деловой игре „Государство и общество“ ребята сами разбирались с бюджетом, кадровыми вопросами и разными задачами — настоящий управленческий опыт», — отметила руководитель «Молодой гвардии» Московской области Диана Алумянц.

В пресс-службе дополнили, что встреча поддержала инициативных ребят, которые желают трудиться на благо региона и страны.