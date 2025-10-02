«Молодая гвардия» Подмосковья подписала 20 соглашений о сотрудничестве в сентябре

В сентябре в Подмосковье прошли акции «День Молодой гвардии», приуроченные ко Дню среднего профессионального образования. Их организовали активисты регионального отделения Молодой Гвардии, посетившие разные колледжи и техникумы Московской области.

В ходе мероприятий молодогвардейцы заключили более 20 соглашений с учебными заведениями региона. Документы закрепили сотрудничество по вовлечению студентов в общественную жизнь, поддержку молодежных инициатив и создание «Клубов МГЕР» на базе колледжей. В таких клубах студенты смогут развивать собственные проекты.

Программа «Дня Молодой Гвардии» включала командные игры и презентацию направлений деятельности организации. По словам руководителя подмосковного отделения Дианы Алумянц, подписание соглашений стало важным шагом в развитии диалога со студентами.

До конца учебного года молодогвардейцы планируют заключить новые соглашения с образовательными учреждениями региона. Это позволит расширить совместные проекты, а также вовлечь студентов в социальные и патриотические инициативы.