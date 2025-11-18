«Молодая гвардия Единой России» в Химках отметила 20-летие

Торжество стало площадкой для чествования наиболее отличившихся активистов движения. На мероприятии подвели итоги двух десятилетий работы организации, выделив ее роль в качестве социального лифта для молодежи.

В рамках праздничной программы были отмечены самые инициативные участники. Благодарственные письма из рук муниципального депутата Валентина Герасимова, исполнительного секретаря местного отделения партии Марины Шаповаловой и руководителей «Молодой гвардии» из четырех округов области получили: член штаба Химок, куратор проекта «Добро в действии» Ярослава Смирнова, председатель Молодежного парламента при совете депутатов Алексей Мягкий, руководитель аппарата местного отделения МГЕР Алиса Фомичева, активист, участник специальной военной операции Максим Кураков, руководитель проекта «Патриотизм в действии», автор серии интервью «За кадром помощи» Ирина Чагарян, студент, волонтер СВО Владислав Скиданов, организатор мастер-классов и детских программ Диана Волосникова, активист Артем Петров, который принял участие абсолютно во всех мероприятиях, спортсмен и организатор мероприятий Григорий Сушенцов, активистка, дизайнер и организатор событий Анастасия Сафарова, организатор и режиссер мероприятий Артем Карпунькин.

«Вы вносите огромный вклад в развитие нашего общества, в укрепление его основ и ценностей. Хочу выразить искреннюю благодарность каждому из вас за вашу активность, неравнодушие и преданность делу. Вы являетесь примером для молодежи, показывая, что можно и нужно заниматься общественно полезной деятельностью, вносить свой вклад в развитие страны и города», — отметила секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Химки Елена Землякова.

Завершился вечер развлекательной частью, которая включала игры, ярмарку и диджей-сет. Мероприятие продемонстрировало единство и инициативность молодого поколения Подмосковья.

«Двадцать лет — это серьезный рубеж, за которым стоит огромная работа тысяч молодых, амбициозных и преданных своему делу людей. Это не просто движение, а настоящая кузница кадров, идей и социальных лифтов», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.