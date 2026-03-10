«Молодая Гвардия Единой России» провела опрос среди жительниц Подмосковья к 8 Марта

Молодая Гвардия «Единой России» к 8 Марта провела опрос среди представительниц прекрасной половины Московской области. В исследовании приняли участие 943 женщины из 15 городских округов — от Реутова и Домодедово до Шатуры и Луховиц.

«Мы решили выяснить, какие ожидания женщины связывают с праздником 8 Марта, что они в принципе считают самым важным в жизни, и какие политики им нравятся», — рассказал Филипп Чернов, представитель Подмосковного отделения МГЕР.

Итоги опроса показали, что для абсолютного большинства опрошенных (более 81%) важнейшими жизненными приоритетами остаются семья, любовь и домашний уют. Каждая десятая участница назвала ключевой ценностью карьеру и самореализацию.

Что касается самого праздника 8 Марта, то женские ожидания распределились следующим образом:

73,7% опрошенных ждут цветов и наступления настоящей весны;

19,8% признались, что мечтают просто отдохнуть;

остальные респонденты озвучили конкретные пожелания: от «трех тюльпанов в целлофане» до ссылок на личные вишлисты.

Блок вопросов, посвященный политикам и партиям, выявил устойчивые предпочтения. Каждая вторая участница опроса среди мужчин-политиков выделила тех, кто похож на Президента Владимира Путина, отмечая такие качества, как ум, опытность и харизму.

На гипотетический вопрос: «С представителем какой партии вы бы пошли на ужин?» 74,6% респонденток выбрали единоросса, мотивируя это тем, что в «его народной программе точно найдется что-то для всех жительниц Подмосковья». Остальные голоса распределились следующим образом:

10,5% — за кандидата от ЛДПР (выбор тех, кто ценит «однозначность»);

9,3% — за коммуниста (сторонницы отмечали «мужчин в возрасте»);

5,6% — за представителя «Справедливой России» (здесь оценили гарантию «социальной справедливости при разделе счета»).

От лица Молодой Гвардии Единой России Филипп Чернов поблагодарил всех респонденток за участие в праздничном опросе (он проходил с 6 по 8 марта в нескольких городах Московской области) и еще раз поздравил жительниц региона с Международным женским днем и наступлением весны.

Проведенный опрос стал частью масштабной праздничной программы «Молодой Гвардии», приуроченной к Международному женскому дню. В течение нескольких дней активисты проводили уличные акции «Дорогая, ты права!», поздравляли автоледи и пассажирок общественного транспорта, а также посещали промышленные предприятия и заводы региона, чтобы поблагодарить женщин за их труд и вручить цветы.