Молочный комбинат в Чехове нарастит производство греческого йогурта в 2026 году

Подмосковный завод «Чеховский», который является частью компании «Логика молока», планирует в 2026 году выйти на новый этап развития. Предприятие, ежегодно выпускающее до 430 тысяч тонн продукции, намерено усилить свои позиции на внутреннем и международном рынках.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что ключевым проектом станет расширение производства греческого йогурта. Объемы выпуска этого продукта планируется довести до шести тысяч тонн в год в рамках соглашения, заключенного на Петербургском международном экономическом форуме.

Параллельно на заводе проведут масштабное техническое обновление: заменят молочные танки и внедрят комплексную автоматизацию фасовочных линий.

Работники, которые освободятся в результате этого процесса, пройдут переобучение для адаптации к новым задачам.

«Логика молока», владеющая заводами в 12 регионах России, направит на эти и другие проекты в 2026 году инвестиции в размере около девяти миллиардов рублей.

Вложения позволят укрепить лидирующие позиции компании и обеспечить дальнейшее развитие чеховского комбината.

Реализация планов по расширению и модернизации не только укрепит само предприятие, но и послужит стимулом для роста всего агропромышленного комплекса Подмосковья, повышая качество местной продукции.