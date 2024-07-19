Молочную ферму построят в Наро-Фоминске к 2027 году

Молочно-товарную ферму «Русский буйвол» откроют в Наро-Фоминске. Там создадут 37 рабочих мест. В проект инвестируют 1,9 миллиарда рублей.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, на ферме будут содержать 1199 особей рогатого скота. Проектная мощность составит 11 тысяч тонн молока и 250 тонн мясной продукции в год.

Как отметили в Минимуществе региона, инвестор получил земельный участок для создания хозяйства без торгов. Там построят животноводческий комплекс на 700 голов с цехом переработки мяса и выпуска готовой продукции.

Предприятие выйдет на полную мощность в 2027 году.

«Животноводческий комплекс предполагает наличие отдельных выгульных площадок для раздельного содержания разновозрастных животных с подогреваемыми поилками, кормовые столы, навесы для содержания стельных коров и коров с телятами в холодное время года», — добавили в министерстве.

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