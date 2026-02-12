Молочную ферму на 800 дойных коров готовы запустить в Клину в этом году

Животноводческую ферму построят в Клину. Там будут производить почти девять тысяч тонн молока в год.

Подмосковный стройнадзор проверил ход работ на объекте. Менее чем за год молочно-товарная ферма «Елгозино» возвела животноводческий комплекс на 400 дойных коров. В проект инвестировали почти миллиард рублей.

В состав комплекса вошли 14 сооружений. Это коровники, телятники, дезбарьер, санитарные и инженерные строения. Ферма будет оснащена роботизированной системой доения, что позволит сократить трудозатраты и повысить выработку.

Сейчас на объекте завершают пусконаладку, после которой предприятие запустят.

Помимо молока на ферме будут ежегодно производить до 150 тонн говядины и 55 тонн бычков на мясо.