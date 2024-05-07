Молочному производству в Ногинске помогли найти поставщика | 360°

07 мая 2024, 10:02
Молочному производству в Ногинске помогли найти поставщика
Директор крупного молочного производства из Богородского округа обратился в приемную бизнес-омбудсмена Подмосковья Владимира Головнева за помощью. Предприятие расширилось, в связи с чем ему требовались новые проверенные поставщики.
Руководитель муниципальной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Магомет Сакалов выслушал директора и запустил вопрос в работу. Он подобрал предпринимателей, работающих в сфере молочной продукции, и организовал рабочие встречи. В результате подходящий поставщик найден и контракт с ним уже заключен.
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Круг вопросов, с которыми предприниматели обращаются в общественные приемные Владимира Головнева, широкий. Это и помощь в выборе мер поддержки, и оформление документов на льготные кредиты, разъяснения в налоговой сфере и многое другое.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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Богородский
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