Молочному производству в Ногинске помогли найти поставщика | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 10:02 Молочному производству в Ногинске помогли найти поставщика Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Директор крупного молочного производства из Богородского округа обратился в приемную бизнес-омбудсмена Подмосковья Владимира Головнева за помощью. Предприятие расширилось, в связи с чем ему требовались новые проверенные поставщики.

Руководитель муниципальной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Магомет Сакалов выслушал директора и запустил вопрос в работу. Он подобрал предпринимателей, работающих в сфере молочной продукции, и организовал рабочие встречи. В результате подходящий поставщик найден и контракт с ним уже заключен.

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Круг вопросов, с которыми предприниматели обращаются в общественные приемные Владимира Головнева, широкий. Это и помощь в выборе мер поддержки, и оформление документов на льготные кредиты, разъяснения в налоговой сфере и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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