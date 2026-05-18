Молитва памяти новомучеников прошла на Бутовском полигоне в Ленинском округе

16 мая на Бутовском полигоне в Ленинском городском округе состоялось богослужение под открытым небом в память о жертвах политических репрессий 1930-х годов. В молитве приняли участие духовенство и тысячи прихожан, почтивших память новомучеников и исповедников.

Служба прошла на территории одного из крупнейших мест массовых захоронений жертв репрессий в Московском регионе. Это место ежегодно собирает верующих для общей молитвы и сохранения памяти о трагических событиях прошлого. Богослужение возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В числе присутствующих был глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

К месту проведения литургии приехали представители духовенства и помощники в большом количестве. По данным пресс-службы администрации муниципалитета, участие приняли около 200 священнослужителей и порядка 50 помощников. Число прихожан составило около 3 тысяч человек.

«Совместная молитва в таком знаковом месте помогает сохранять память о трагических страницах нашей истории и передавать грядущим поколениям уважение к подвигу новомучеников и исповедников. Пока жива память — живо и наше духовное наследие», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Бутовский полигон остается важным символом памяти о жертвах политических репрессий. С 2000 года здесь регулярно проходят патриаршие богослужения, которые объединяют верующих и напоминают о необходимости сохранения исторической правды.