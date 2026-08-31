Молебны перед началом учебного года прошли в храмах Лобни

В храмах Лобни прошли молебны перед началом учебного года. В храме Архангела Михаила на Красной Поляне и Филаретовском храме священнослужители вознесли молитвы о даровании учащимся прилежания и терпения.

30 августа в храме Архангела Михаила после Божественной литургии состоялся молебен для учащихся. «Учение — это крест, который каждый из нас несет. Но крест этот становится легким, если мы несем его с Богом. Не гонитесь за оценками, гонитесь за смыслом. А смысл всякого знания — в познании Того, Кто есть Истина. Прилежание, терпение и премудрость — это дары Святого Духа, и они не падают с неба сами, они испрашиваются в молитве. Молитесь, и отверзутся вам врата разумения», — обратился к верующим настоятель храма отец Кирилл Сушков.

В Филаретовском храме также прошло молебное пение при начатии учения отроков. Собравшиеся вознесли соборную молитву за всех учащихся, а священнослужители произнесли напутствия на новый учебный год. «С Богом учеба в радость! Всем плодотворного года! За всех наших ребят помолились сегодня», — отметили в храме.

В Серафимовском храме после молебна для прихожан провели викторину о празднике Успения Пресвятой Богородицы и буккроссинг ко Дню знаний.