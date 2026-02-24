Молебен в честь святого Георгия Победоносца прошел в Дмитрове

В Дмитрове состоялся молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Его издавна почитают как покровителя воинства и защитника Отечества.

Богослужение прошло в храме, который освятили в ноябре прошлого года. Воины испокон веков обращались к святому Георгию перед битвами с просьбами о защите, силе и мужестве. Эта традиция сохраняется и сегодня. Участники специальной военной операции ищут поддержки у святого, черпая в его образе духовную стойкость в борьбе за мирное будущее страны.

Для храма создали новую икону. Ее написали мастера Данилова монастыря в Москве. Они опирались на классическую иконописную традицию и древние каноны. В работе участвовали игумен Николо-Пешношского монастыря Алексий (Горлычев), игумен Борисоглебского монастыря Августин (Шорников), благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз и председатель международной общественной организации «Союз православных женщин» Светлана Тягачева.

«Этот храм стал источником духовной силы для наших бойцов, которые сражаются за будущее России. Святой Георгий всегда был на передовой в тяжелые времена. Сегодня его образ вновь укрепляет дух защитников Родины», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.