Молебен в честь Собора радонежских новомучеников прошел в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде 10 декабря прошел молебен в честь Собора новомучеников и исповедников Радонежских — праведников, пострадавших за веру в годы гонений в начале 20 века. Мероприятие прошло на Пионерской улице у памятника пострадавшим в репрессиях.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла памятную дату внесли в церковный календарь в 2011 году.

Сегодня в Соборе, который возглавляет архимандрит Кронид Любимов, 84 праведника. Каждый из них так или иначе связан с Сергиевым Посадом. Они пострадали, защищая Лавру, веру и духовные ценности. Кронида Любимова вместе с другими монахами расстреляли 10 декабря 1937 года на Бутовском полигоне. Именно поэтому память пострадавших чтят в этот день.

Отметим, что в честь Собора написали несколько икон. Одна из них находится в Ильинском храме на улице Кирова. Список пострадавших в годы репрессий, прославленных в лике святых, неполон. Его будут расширять вместе с раскрытием новых документов.