Молебен перед иконой Божией Матери «Прибавление ума» провели в Серпухове

Богослужение состоялось в храме Всех Святых в Серпухове. Иконе Божией Матери «Прибавление ума» молятся о даровании ясного ума и способности к учению, поэтому на службе собрались школьники, студенты и их близкие.

Благочинный церковного округа Серпухов отец Дионисий обратился к прихожанам с проповедью, в которой выделил ключевые аспекты формирования личности. Он отметил, что, несмотря на важность интеллектуального развития, истинную основу любого человека составляют духовно-нравственные ценности: доброта, честность, ответственность, уважение к старшим и любовь к Родине.

Как подчеркнул отец Дионисий, успешный бизнес важен для экономики города, но финансовое благополучие не имеет смысла, если детям не передадут главные жизненные ориентиры.

«Приучая детей к вере, мы инвестируем в самое надежное — в наше будущее, в будущее России», — добавил благочинный церковного округа Серпухов.