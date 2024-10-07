Молебен о победе пройдет в Троицком соборе Подольска 13 октября

Подольск присоединится к всероссийскому молебну о победе. Верующие горожане смогут вознести молитвы за участников специальной военной операции, которые сейчас сражаются на фронте.

В эти дни в Троицком соборе будет находиться московский список чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Святыню привозят в разные регионы России по благословению патриарха Кирилла. С ней связаны освобождение Москвы от польско-литовских захватчиков осенью 1612 года и победа в Отечественной войне 1812 года.

В дни пребывания иконы в Подольске священники будут совершать молебны с акафистом Пресвятой Богородице. Помолиться за бойцов СВО и победу России можно будет с 17:00 до 21:00 13 октября и с 6:30 до 21:00 14 октября.

Масштабное принесение Казанской иконы Божией Матери началось в мае 2024 года. С этого времени уже более 800 тысяч верующих в России поклонились святыне и приняли участие во всероссийском молебне о победе.

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