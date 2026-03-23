Мойку остановок и очистку прибордюрной территории начали в Можайском округе

Дорожные службы Можайского округа приступили к сезонной уборке после схода снега. Сотрудники «Мосавтодора» моют остановочные павильоны и очищают прибордюрную часть.

Специалисты вручную устраняют загрязнения вдоль бордюрных линий, а также приводят в порядок посадочные площадки и прозрачные поверхности остановок. Перед мойкой рабочие тщательно очищают поверхности от наклеек и несанкционированных объявлений, подметают территорию вокруг остановки и только после этого приступают к основному этапу.

В работе используют как специализированный инвентарь, так и ручной труд. Такой подход позволяет добиться чистоты там, где применение крупной техники затруднено.

Ежедневно одна бригада успевает привести в порядок около 15 остановочных павильонов. Всего на линии задействовано 5–6 дорожных рабочих. Они обеспечены профессиональным инвентарем и современными моющими средствами.

Работы идут по графику с учетом интенсивности движения и состояния покрытия после зимнего сезона.