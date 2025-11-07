Модульный здравпункт открыли в поселке Пустоши

В поселке Пустоши в муниципальном округе Шатура открыли модульный здравпункт. В учреждении смогут получать помощь свыше тысячи человек, в том числе 80 детей.

В здравпункте все желающие смогут пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию.

«Также здесь осуществляется выдача льготных лекарственных препаратов, доступны телемедицинские консультации, а фельдшер будет вести диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями», — пояснил сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Пункт, расположенный на Заводской улице, в смену может принимать 15 пациентов.

Запись на прием доступна по телефону 122, при помощи бота в Telegram или через раздел «Здоровье» на сайте государственных услуг.