Модульные котельные установят в Пушкинском округе к отопительному сезону

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов провел совещание с ответственными службами, посвященное подготовке к предстоящему отопительному сезону. Участники детально обсудили каждый объект, оценили общую готовность к зимнему периоду и реализацию концессионных соглашений.

Максим Красноцветов отметил, что на территории округа находится 127 котельных и на всех объектах проведены противоаварийные тренировки. Работы по обновлению и модернизации проводятся на восьми из них. На все точки завезены котлоагрегаты, поставлены горелочные устройства и автоматика.

Кроме того, по девяти адресам ведется установка блочно-модульных котельных. Подрядные организации активно занимаются заменой тепловых сетей, и планируется завершить эти работы до 23 сентября.

Тема подготовки к отопительному сезону является приоритетной, и практически ежедневно глава округа докладывает губернатору региона Андрею Воробьеву о готовности тепловых систем к осенне-зимнему периоду.

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