Модульную котельную построят в поселке Менделеево под Солнечногорском

Блочно-модульную котельную возводят в поселке Менделеево под Солнечногорском. Ввод энергообъекта в эксплуатацию запланирован на новый отопительный сезон.

Новая котельная заменит устаревшую и обеспечит теплом и горячей водой около семи тысяч жителей, а также сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений.

В настоящее время подрядная организация выполняет монолитные работы по заливке фундамента. На строительной площадке задействованы 30 специалистов и две единицы техники.

Работы ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Муниципальный контракт на реализацию проекта заключен с «Группа компаний „ЕКС“» и действует до 2026 года, включая этап благоустройства территории. Пуско-наладочные работы намечены на период после середины октября 2025 года. Мощность новой котельной составит 50 мегаватт, что превышает показатели прежнего объекта.

Ход строительства и соблюдение графика проверил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.