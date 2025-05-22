Модульную котельную построят в поселке Менделеево под Солнечногорском
Блочно-модульную котельную возводят в поселке Менделеево под Солнечногорском. Ввод энергообъекта в эксплуатацию запланирован на новый отопительный сезон.
Новая котельная заменит устаревшую и обеспечит теплом и горячей водой около семи тысяч жителей, а также сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений.
В настоящее время подрядная организация выполняет монолитные работы по заливке фундамента. На строительной площадке задействованы 30 специалистов и две единицы техники.
Работы ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Муниципальный контракт на реализацию проекта заключен с «Группа компаний „ЕКС“» и действует до 2026 года, включая этап благоустройства территории. Пуско-наладочные работы намечены на период после середины октября 2025 года. Мощность новой котельной составит 50 мегаватт, что превышает показатели прежнего объекта.
Ход строительства и соблюдение графика проверил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
«Объект для нас стратегически важный — именно он должен заменить старую котельную, которая уже давно выработала свой ресурс. Наша задача — задействовать объект в следующем отопительном сезоне. Контролируем все: от фундамента до поставки каждого узла. Котельная абсолютно новая — и по конструкции, и по технологиям. Все будет максимально автоматизировано», — отметил Константин Михальков.
По словам главы муниципалитета, основное оборудование для котельной уже изготовлено, в ближайшее время начнутся его поставка и монтаж.
Параллельно в текущем году планируется завершить перекладку всей системы отопления и горячего водоснабжения в Менделеево. На сегодняшний день осталось заменить 11 километров трубопроводов из 24,5 километров. Работы стартовали в 2023 году с обновления 4,5 километра наиболее аварийных участков.
Реализация масштабного проекта модернизации инженерной инфраструктуры позволит обеспечить жителей поселка Менделеево надежным и бесперебойным теплоснабжением и водоснабжением.