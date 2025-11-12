Модульную котельную № 3 обновили в деревне Глебово-Избище в Истре

Специалисты АО «Истринская теплосеть» завершили модернизацию котельной № 3, расположенной в деревне Глебово-Избище. Жителей двух многоквартирных домов № 1 и № 2 на всю зиму обеспечили бесперебойным теплом.

Во время летнего ремонта специалисты обнаружили, что старые французские котлы почти полностью износились. Их эффективность также снизилась. Устаревшее оборудование решили заменить на четыре новых российских водогрейных котла RSA-60.

«Стабильная и комфортная температура в домах — необходимое условие для обеспечения здоровья и безопасности жителей. Поэтому все работы выполнили в кратчайшие сроки, чтобы обновленное оборудование начало работу до наступления холодов», — рассказал директор АО «Истринская теплосеть» Николай Адамов.

Отметим, что модернизацию провели осенью без отключения в домах отопления и горячей воды. Теперь автоматизированная котельная работает с более высоким коэффициентом полезного действия. Помимо этого, ею можно управлять дистанционно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в регионе, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.